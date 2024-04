Un marabout jugé pour 7 viols

Une affaire où pratiques rituelles et prédation sexuelle se confondent. Accusé d'avoir abusé de son statut religieux pour violer sept femmes, un marabout est jugé à partir de ce mercredi 24 avril devant la cour criminelle de Seine-Saint-Denis. L'accusé, Ali S., âgé de 34 ans, est également poursuivi pour une agression sexuelle et une tentative de viol sur deux autres femmes, des faits qui auraient eu lieu entre 2018 et 2020. La justice lui reproche également d'avoir escroqué ses victimes, toutes originaires d'Afrique de l'Ouest, de milliers d'euros.