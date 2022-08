Un mort dans le braquage d'un bus à Kolda : Les huit accusés condamnés à la perpétuité

Les faits se sont passés département de kolda. Un soir du 29 janvier 2017, une bande armée a perpétré un braquage dans un bus qui avait à son bord des pèlerins de retour d'une soirée religieuse. Suite à cette attaque à main armée, un élève âgé de 13 ans qui étudiait à l'école élémentaire de Témento a été atteint mortellement par balle. Plusieurs blessés étaient dénombrés.