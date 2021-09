Un réseau de vendeurs de terrains démantelé à sindia

Un réseau de vendeurs de parcelles à usage d’habitation démantelé à Sindia, dans le département de Mbour, à l’actif de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols, bande composée d’El Hadji Sidy Niang Diongue, Assane Diop Gueye et Ousseynou Diouf a été déférée au Parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de la localité.



Il résulte de l’enquête que plusieurs plaintes visaient les mis en cause. Entre autres, ils auraient vendu à des citoyens des parcelles à usage d’habitation sur un site irrégulièrement loti. C’est d’ailleurs, sur la base de cette requête, que les pandores ont ouvert une enquête, qui a permis de mettre la main sur le trio.



Selon leur modus operandi, les faussaires viabilisaient un site pour appâter leurs clients. Ainsi, Ass Gueye, réclamant la propriété du site, souligne avoir vendu plusieurs parcelles sur la base d’une délibération du maire. Dans le rôle de démarcheurs, Ass Diongue et Ousseynou Diouf, contactent des personnes et leur proposent des terrains dans le lotissement de la Sonatel appelé Ndombo 1.



De nombreux clients dont des professeurs d’Université, des médecins, des émigrés et des retraités auraient mordu à l’hameçon.



Face aux enquêteurs, les trois acolytes ont reconnu les faits, avouant avoir perçu plus de 40 millions F CFA. Ass Gueye s’est engagé à rembourser aux plaignants dans un délai de 20 jours.