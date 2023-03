Une bonne nouvelle pour un garde du corps et le chauffeur de Sonko

Dans ce contexte de vague d’arrestations dans ses rangs, voici une nouvelle qui devrait faire du bien à Pastef. Lamine Niang, un des gardes du corps de Ousmane Sonko, et Gaoussou Sonko, le chauffeur de ce dernier, ne seront pas placés en détention.



Arrêtés et inculpés le 16 mars, ils avaient bénéficié d’une liberté provisoire. Le parquet avait fait appel de sa cette décision de la juge du quatrième cabinet. Mais selon L’AS, la chambre d’accusation a débouté le ministère public.



La bonne nouvelle pour le parti de Sonko a été annoncée selon le journal par Me Cheikh Kourreyssi Ba, avocat des deux mis en cause.