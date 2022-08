Unes de journaux détournées : mandat de dépôt pour «Papito Kara»

«Papito Kara» a passé sa première nuit en prison. Il a été présenté hier, mercredi, au procureur de la République puis au juge du deuxième cabinet, qui l’a inculpé et placé sous mandat de dépôt.



D’après Enquête, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, «Papito Kara» est poursuivi pour diffusion de fausse nouvelle, effacement, modification, fabrication et introduction de données informations.



Le mis en cause a été arrêté la semaine dernière. Il lui est reproché d’avoir fait sur le web la revue de presse de journaux aux Unes détournées.