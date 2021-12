Venise : Un Sénégalais condamné pour viol sur mineure

Un sénégalais accusé de viol, condamné

M. Gueye, un Sénégalais âgé de 25 ans a été condamné à 3 ans et 4 mois de prison pour viol sur mineure. La sentence a été lue hier lundi après-midi à Venise.





Les faits remontent à l'année 2018. M. Gueye et la fille s’étaient rencontrés dans un club. Ensemble, ils ont décidé d’aller à la plage de Jesolo, dans la nuit du 23 au 24 août 2018. Sur les lieux, selon la mineure, le jeune sénégalais l’a violée.





Arrêté par la brigade mobile 48 heures plus tard à Mestre, le Sénégalais soutient que la relation était consentie.