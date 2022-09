Verdict du procès en appel : ce que Barthélémy Dias attend du juge

Barthélémy Dias sera fixé dans quelques heures sur son sort. Sauf nouveau renvoi, la Cour d’appel va rendre son verdict, ce mercredi matin, dans l’affaire Ndiaga Diouf pour lequel le maire de Dakar a été condamné en 2017 à deux ans de prison dont six mois ferme.



Il avait déjà purgé cette peine en détention préventive, mais le député de Yewwi Askan Wi avait décidé d’interjeter appel. Il a été rejugé en mars dernier.



Les Echos rappelle que devant le juge, l’édile de la capitale avait demandé à être lavé. «Je suis devant vous parce que j’ai fait appel, puisque je considère que cette peine est injuste, avait-t-il déclaré. Je rappelle que j’ai purgé cette peine. Et même si cette affaire a été vidée et que j’ai purgé cette peine, je souhaite que le dossier soit vidé et que je sois blanchi.»



Barthélémy Dias avait ajouté : «Ce verdict est injuste envers ma personne et envers mon honneur. J’ai fait appel pour laver mon honneur parce que je suis un acteur politique. Je suis devant la Cour d’appel et je souhaite être blanchi. Et si la Cour d’appel me condamne à une peine avec sursis, je vais continuer mon combat.»



Lors de son procès en appel, le procureur avait requis cinq ans de prison ferme. Le verdict devait être rendu le 18 mai dernier. Il a été renvoyé à ce mercredi 21 septembre.



Le maire de Dakar peut compter sur le soutien de 52 députés de Yewwi Askan Wi. Ces derniers ont décidé de se rendre au tribunal en arborant leur écharpe de parlementaire.