Vers la libération de Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guèye (Me Khoureychi Bâ)

Les journalistes Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye pourraient être bientôt élargis de prison, selon Me Cheikh Khoureychi Bâ. Selon l'avocat, le juge d'instruction Mamadou Seck a acté la mesure de contrôle judiciaire.



"Liberté en téléchargement pour les journalistes PAPE NDIAYE WALF et SERIGNE SALIOU GUEYE qui sont toujours en détention. Mais la mesure de contrôle judiciaire est actée par le juge Mamadou SECK sur réquisition du procureur", a-t-il écrit sur sa page Facebook.