Vers une nouvelle suspension des audiences jusqu’au 3 juillet

Alors que les audiences ont été autorisés à reprendre depuis seulement le 2 juin dernier, on s’acheminerait, selon des sources internes, vers une fermeture des tribunaux sauf les flagrants délits qui se tiendront à huis clos jusqu’au 3 juillet afin de mettre en place des mesures pour protéger le personnel qui travaille dans ce secteur.







Après la confirmation de la contamination au coronavirus d’un juge du tribunal du travail vendredi 12 juin 2020 ainsi que la fermeture et la désinfection des lieux pour protéger les acteurs de la justice qui y travaillent ainsi que les usagers, d’autres mesures seraient prises. Il s’agirait de la suspension de toutes les audiences jusqu’au 3 juillet 2020 sauf les flagrants délits prévus à huis clos, de la désinfection générale du palais par le service d’hygiène et ce à plusieurs reprises et enfin la possibilité de mettre en place des tests massifs pour tout le personnel du palais.