Viol présumé : Kaliphone Sall placé sous mandat de dépôt

L'étau se resserre autour de Kaliphone Sall ! Déféré ce jeudi matin auprès du procureur, l'influenceur cité dans une affaire de viol et de coups et blessures volontaires a été finalement placé sous mandat de dépôt.



Suite à son face-à-face avec le maître des poursuites, Kaliphone Sall va passer la nuit en prison. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires.



Pour rappel, Seneweb vous informait, ce matin, que le procureur de la République a accéléré la cadence dans l'affaire Kaliphone Sall-Adja Thiaré Diaw. En effet, le parquet avait demandé la conduite de l'influenceur et son accusatrice. Ainsi, les gendarmes de la brigade de Ouakam ont déféré Kaliphone Sall au tribunal.



Toutefois, Adja Thiaré Diaw a échappé provisoirement au déferrement pour des raisons médicales. C'est ce qu'a fait savoir son avocat aux enquêteurs qui informe que sa cliente doit subir un traitement médical.



Mais l'accusatrice de Kaliphone Sall sera aussi présentée au procureur, selon des sources de Seneweb proches du dossier.