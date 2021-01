Violation du couvre-feu : Le rappeur 10000 Problèmes et Cie condamnés

10000problemes et les jeunes de la Medina

La décision vient de tomber. Mouhamed Fall alias "10000 Problèmes" et ses co-prévenus écopent d’une peine de 3 mois assortis de sursis. Le rappeur et d’autres jeunes ont été arrêtés et jugés ce mardi matin, selon la Rfm, pour trouble à l’ordre public, incitation à la violence, participation à une manifestation illégale et violation du couvre-feu, entre autres, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.





En fait, au premier jour de l’état d’urgence, 10000 Problèmes avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il invitait les jeunes de la Médina à ne pas respecter le couvre-feu.