Vol d'une Range Rover : Wally Seck jugé le 2 décembre prochain

Suite et pas fin de l’affaire de la voiture de marque Range Rover qui avait conduit à l’inculpation de Wally Seck, de son ami Baye Fall, Massyla Niang et du footballeur Ibou Touré.



Selon Les Échos, ils comparaîtront tous, le 2 décembre prochain, devant le juge de la 1ère chambre correctionnelle. Motif du renvoi : la citation des deux parties.



En effet, elles n’ont pas reçu leurs convocations. Et, conformément à la loi, le juge doit s’assurer qu’elles ont toutes reçu leurs convocations.