Vol de 5 kg d’or et 46 millions : une magistrate gagne son procès

Retour sur la casse du siècle concernant la magistrate à la retraite, Fatimatou Ba, qui a porté plainte contre la fille de sa défunte amie à qui elle avait confié ses biens : des bijoux en or et en diamant et la somme de 70 mille euros (près de 46 millions de francs CFA). Le tout estimé à 200 millions.



Le verdict est tombé, rapporte Les Échos. La prévenue F. B. Ndao, a été reconnue coupable d’abus de confiance et condamnée à payer des dommages et intérêts d’un montant de 250 millions à la partie civile.



Par le biais de ses avocats, la magistrate à la retraite réclamait 300 millions en guise de réparation, rappelle le journal. L’affaire remonte en 2018.