Vol de carburant : Un chauffeur condamné à 02 mois ferme

Vol de Carburant à Touba

Chauffeur d'un véhicule de transport en commun à Touba, K. Khouma va séjourner durant 02 mois à la prison de Mbacké. L'homme âgé de 28 ans a été reconnu coupable de vol de carburant (gasoil) par le tribunal d'instance de Mbacké.





Le prévenu avait coupé le tuyau d'arrivée du gasoil d'un camion pour remplir son bidon de 10 litres. Mais il a été surpris en position de flagrant délit de vol très tôt le matin par le conducteur du véhicule.