Vol de Range Rover : Wally Seck et Cie (finalement) jugés le 3 mars

Le procès relatif au dossier de la Range Rover volée n’a pas encore eu lieu.



Prévu hier, le juge de la première chambre correctionnelle a encore renvoyé cette affaire vieille de 6 ans pour plaidoiries.



D’après les sources du journal Les Échos, le chanteur Wally Seck et le footballeur Ibou Touré seront finalement jugés le 3 mars prochain.



Les mis en cause sont obligés de comparaître devant la barre de la chambre correctionnelle de Dakar.

Wally Seck et Cie sont visés par les délits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et faux et usage de faux dans un document administratif.