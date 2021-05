Vol de voiture : Comment la SU a retrouvé un Chevrolet et cerné 04 mis en cause grâce à une carte Rapido

Vol de Voiture

Éclaboussés par une affaire de vol de véhicule au rond-point Malick Sy à Dakar, F. Yade, S.M.Sarr, B.Dieng et C.Wade ont été déférés hier mardi au tribunal de grande instance de Dakar. Ces individus ont été arrêtés entre Dakar, Touba et Rosso par les éléments de la Sûreté Urbaine (SU) du commissariat central de selon des sources de Seneweb.





Tout est parti d'une plainte déposée sur la table du commissaire Bara Sangaré au cours du mois de septembre 2020. Le plaignant I.Faye a déclaré que son véhicule de marque Chevrolet Equinox de couleur grise a été volé au niveau du parking d'une station-service nichée au rond-point Malick Sy. Dans sa déposition, I.Faye précisera qu'une carte Rapido était à l'intérieur de la voiture.





Selon nos informations, les enquêteurs ont exploité cette piste pour cerner les 04 personnes impliquées dans cette affaire de vol. En effet, les hommes du commissaire Bara Sangaré ont mené des investigations pour connaître l'actuel utilisateur de la carte Rapido. Les policiers ont constaté que ce dernier a effectué deux recharges via Orange Money.





Identifié, le chauffeur de taxi originaire de Touba a été arrêté par les policiers à Dakar. Interrogé sur la provenance de la carte Rapido, I.Sarr indiquera que son cousin Y. Yade, laveur de voitures devenu chauffeur de clando lui avait offert cette carte lors du magal de Touba.





" Mon cousin était venu lors du magal de Touba chez nous à bord d'un véhicule. Y.Yade m'avait fait croire que le Chevrolet Équinox de couleur grise lui appartient et il envisage de le vendre dès son retour. Mon hôte m'a offert la carte Rapido à ma demande ", a-t-il expliqué lors de son interrogatoire.





Le chauffeur originaire de la capitale du mouridisme confirmera aux enquêteurs de la SU que son cousin a joint finalement l'acte à la parole. Selon lui, Y.Yade a fini par acquérir un taxi clando de marque Peugeot.





La SU ferre le voleur qui accable son oncle basé à Touba





Ainsi, les éléments de la Sûreté Urbaine ont tendu un piège à Y.Yade avant de le mettre hors d'état de nuire. Le chauffeur de clando avoue ensuite avoir volé le véhicule de marque Chevrolet Équinox qu'il a conduit à Touba lors du récent grand magal par l'intermédiaire de son oncle S.M.Sarr domicilié dans la cité religieuse. " Suite à la vente du véhicule volé, j'ai acheté une Peugeot 308 avec une fausse carte grise et une fausse plaque. Je menais une activité de transport clando entre l'axe du rond-point Pompiers et la place de l'indépendance avec la même Peugeot ", a révélé Y.Yade avant de conduire les éléments de la SU chez son oncle domicilié à Touba. S.M.Sarr sera cueilli au niveau de la capitale du mouridisme. Et transféré par les éléments du commissaire Bara Sangaré.





Auditionné sur procès-verbal, S.M.Sarr a mouillé un gérant d'un parking, B.Dieng alias "Mara". Ce dernier a été aussitôt appréhendé dans le cadre de l'enquête pour élucider cette affaire.





Selon des sources de Seneweb, le gérant de ce parking a reconnu avoir vendu aussi le véhicule Chevrolet Équinox à Rosso. Sans désemparer, les enquêteurs ont effectué un transport dans localité située dans le Nord du pays avant d'y retrouver le véhicule volé.