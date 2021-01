Vomissements, douleurs au rein, handicap : Alerte sur la santé de Boubacar Sèye en prison

Boubacar Seye, Ong Horizon sans frontières en Prison

Alors que l'état de santé de Boubacar Sèye était déjà fragile lors de son placement sous mandat de dépôt, celui-ci s’est considérablement dégradé, alerte son avocat. Selon Me Moussa Sarr joint par Seneweb, il ne parvient plus à s’alimenter. « Il vomit tout ce qu’il mange et il est régulièrement à l’infirmerie de la prison. Il y était hier soir, et ce matin, il a été admis aux soins », informe la robe noire. « Le président de HSF est allergique au repas qu’on lui sert en prison, ce qui a dégradé sa santé incompatible avec son incarcération », rembobine-t-il.





Ainsi, alerte-t-il l’Etat sur la situation sanitaire dégradante de Boubacar Sèye. « Il a des difficultés énormes pour aller aux toilettes du fait qu’il est un peu handicapé du pied gauche ; ce qui rend son accès difficile aux toilettes au modèle turc. »





Me Sarr ajoute qu'il a également des douleurs vives du côté de son rein gauche pour lequel il avait subi une opération.