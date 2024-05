Wally Seck, Guy Marius Sagna, Bouba Ndour… : pourquoi ils seront devant le tribunal ce lundi

Plusieurs affaires impliquant des célébrités seront évoquées ce lundi à la Cour d’appel de Dakar. Seneweb en a retenu trois, évoquées par Les Échos.



Il y a celle de la Range Rover qui a éclaboussé Wally Seck et l’ancien international de football Ibou Touré, entre autres mis en cause. Après avoir obtenu l’abandon des poursuites (association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux dans des documents administratifs et complicité), pour vice de procédure, ces derniers se présenteront une nouvelle fois devant le tribunal. La partie civile, Lamarana Diallo, ayant interjeté appel après le verdict prononcé en première instance.



Il faudra suivre également le dossier opposant Guy Marius Sagna, d’un côté, et, de l’autre, la gendarmerie et le général Moussa Fall, son désormais ancien patron. Le député Yewwi Askan Wi a été reconnu coupable d’avoir jeté le discrédit sur la Maréchaussée et condamné à trois avec sursis, en octobre 2021. L’activiste avait fait appel de cette décision du tribunal des flagrants délits de Dakar.



La troisième affaire à suivre est celle où la TFM et Bouba Ndour ont été solidairement condamnés à payer 10 millions de francs CFA au rappeur Bril, qui les poursuivait pour violation des droits d’auteur. La sanction financière infligée au directeur des programmes de la chaîne de télé du Groupe futurs médias est assortie d’une peine de trois mois de prison avec sursis et un million de francs CFA d’amende. Les mis en cause avaient interjeté appel.