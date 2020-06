Wari : Kabirou Mbodj jugé en correctionnelle

Du nouveau dans le bras de fer judiciaire qui oppose Kabirou Mbodj aux autres fondateurs déclarés de Wari.







Selon Les Échos, le juge d’instruction du 2e cabinet a rendu une ordonnance de renvoi en police correctionnelle en retenant le chef d’inculpation d’abus de confiance contre le Pdg de Wari.





Kabirou Mbodj est accusé d’avoir utilisé frauduleusement 510 millions Fcfa par carte de crédit.





Seyni Camara, Malick Fall et Cheikh Tague, qui se déclarent co-actionnaires de Wari et d’Interactive, lui reprochent "une utilisation abusive de frais de mission, des perdiems élevés, des chèques émis sans nom et de paiements non justifiés".