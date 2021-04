"Faux et escroquerie" : Rebondissement dans la plainte contre le PDG de Teranga Gold

Richard Young, qui contrôle la mine d'or de Sabadola, n'est pas encore sorti de l'auberge.





Le quotidien Libération révélait, hier, que la chambre d'accusation avait annulé son mandat d'arrêt.





Mais, selon des sources du journal, ladite chambre a ordonné un nouveau mandat de comparution contre le PDG de Teranga Gold.