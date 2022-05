Ziguinchor : 995 personnes déférées au parquet en trente mois, selon le commissaire de police Adramé Sarr

Le commissariat central de police de Ziguinchor (sud) a déféré au parquet 995 personnes, dont 35 % pour des faits de détention de drogue, depuis novembre 2019, a révélé, mardi, le commissaire de police Adramé Sarr.



‘’Neuf cent quatre-vingt-quinze personnes ont été déférées depuis novembre 2019, dont 46 % pour atteinte aux biens d’autrui et 35 % pour détention de drogue’’, a dit M. Sarr lors de la prise de fonctions du nouveau commissaire central et chef du service régional de la sécurité publique de Ziguinchor, Ibrahima Diallo.



M. Sarr, un enquêteur chevronné, réputé pour sa rigueur, occupait ce poste depuis novembre 2019, soit trente mois. Le 21 avril, il a été nommé chef de la Division des investigations criminelles, un démembrement de la police judiciaire.



Onze pour cent des 995 personnes déférées au parquet l’ont été pour atteinte à l’intégrité physique d’autrui, 4 % pour atteinte aux bonnes mœurs, 0,4 % pour viol et 4,6 % pour diverses autres infractions, a détaillé le nouveau directeur des investigations criminelles.



Au cours de la cérémonie, plusieurs personnes ont loué le travail qu’il a fait à Ziguinchor.



‘’Adramé Sarr ne s’est jamais servi de la force publique qu’il détenait pour réprimer ou réprimander. Il s’est servi de son cœur et de son intelligence’’, a témoigné Ansou Badji, président d’une association de conducteurs de motos de Ziguinchor.



‘’Avec lui, beaucoup de défis sécuritaires ont été relevés (…) M. Sarr a toujours fait preuve de disponibilité et d’engagement dans le travail. Il a un sens élevé du devoir’’, a dit l’adjudant de police Babacar Faye, s’exprimant au nom du personnel du commissariat central de police de Ziguinchor.



Le gouverneur de Ziguinchor, Guedj Diouf, a abondé dans le même sens. ‘’Adramé Sarr a toujours évité d’utiliser la force, mais l’expérience et l’intelligence. Il a servi l’Etat avec loyauté, dignité, engagement et rigueur’’, a dit M. Diouf, félicitant un ‘’cadre discret et humble, qui a servi la police avec abnégation’’.