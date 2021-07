700 millions alloués au fonds d’appui à la presse

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a installé les membres du comité de gestion du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP). Les membres vont étudier les modalités d’octroi de ces fonds au regard du nouveau Code la presse. Puisque l’ancienne pratique consistant à distribuer les fonds aux patrons de presse, sans aucune condition, n’est plus acceptable au regard du nouveau Code qui prévoit, désormais, le financement de projets de développement ou de modernisation des entreprises de presse.



D’ailleurs, rapporte L’AS, le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), Bamba Kassé, pense qu’au-delà de l’aspect de modernisation et de développement des entreprises de presse, l’un des objectifs majeurs de ce fonds, c’est de soutenir la formation des jeunes journalistes et techniciens des médias. Mais, en attendant la transition, il a été décidé de partager l’aide à la presse comme à l’accoutumée. Ainsi, la presse va se partager une enveloppe de 700 millions Fcfa.