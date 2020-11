900 journalistes tués dans le monde en 10 ans

Selon les chiffres de l’Unesco repris par Libération, près de 900 journalistes ont été tués dans le monde entre 2010 et 2019, dont 156 au cours des deux dernières années.Pis, d'après le journal, 57 meurtres de journalistes ont eu lieu en 2019, le total annuel le plus bas depuis 10 ans.Beaucoup de ces cas n’ont pas fait l’objet d’une véritable enquête et les coupables n’ont jamais eu à répondre de leurs actes.