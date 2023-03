[MEDIA’TEK] Abdoulaye Thiam : Le don de soi comme but ultime

Il est difficile de parler de la presse sportive sans évoquer son ‘patron’. Abdoulaye Thiam est à cette spécialisation ce que Sadio Mané est à l’équipe nationale. Le journaliste est à la tête de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) depuis 2017 et est fraîchement élu président de l’Association internationale de la presse sportive section Afrique. Un homme qui a pour seul but : servir les autres.







L’histoire de l’homme de 46 ans commence dans un village nommé Thiemping situé à 17 km de Matam. Curieux de nature, le jeune Abdoulaye Thiam s’amuse déjà à faire des reportages dans son bourg. Après chaque match, dictaphone en main avec cassette à l’intérieur, il prend les réactions. Le jeune homme a très tôt développé une des qualités du métier : la curiosité. Ce dernier continue sur sa lancée en essayant de savoir tout ce qui se passe dans son patelin. «Je me retrouvais véritablement dedans, c'était plaisant», se souvient-il plongé dans les souvenirs.





Abdoulaye Thiam ne va pas tout de suite opter pour le journalisme .Le jeune épris de liberté va d’abord suivre des études de droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar en option droit public. Son chemin le mène tout droit vers le droit. Mais c’est au moment d’aller poursuivre ses humanités en France qu’il fait un virage à 360 degrés. Il choisit de travailler tout en ayant en tête sa première passion à savoir le journalisme. C’est grâce à une connaissance de son frère qu’il rejoint Sud Communication à l’âge de 25 ans.





Direction Sud





«J’ai été tour à tour pigiste, reporter, chef de desk sport, chef d’édition, rédacteur en chef et directeur de publication adjoint depuis janvier dernier», indique le journaliste. Il va bénéficier des précieux conseils de feu Babacar Touré, Latif Coulibaly, Ndiaga Sylla, Vieux Savané. C’est au début des années 2000 qu’il va se former deux ans à l’Institut supérieur des sciences de l’information et de la communication (ISSIC). Son master en poche, il continue son bonhomme de chemin à Sud.





Le destin mène ensuite Abdoulaye Thiam au desk sport. Une aubaine pour ce passionné. «J’ai toujours aimé le football depuis le bas-âge. Il m’arrivait d’accrocher les posters des joueurs», se remémore-t-il. Ce dernier avoue connaître tous les joueurs de l’époque. Un univers dans lequel il se retrouve aisément. L’homme, qui cumule 22 ans de métier, affectionne particulièrement le football et l’athlétisme. Des disciplines qui lui ont permis de voyager un peu partout.





Le sport mène au but





Le directeur de publication adjoint de Sud a touché à tous les desks avant de se poser au desk sport. Dans ce desk, il bénéficie de la formation des aînés comme Mbaye Kassé, Serigne Modou Diop ou encore Abdoulaye Ndiaga Sylla. Par la suite, le journaliste commence les voyages et enchaîne les compétitions mondiales. Ces couvertures sont une chance en or pour le jeune ouvert et féru de nouvelles rencontres. «Je participais à la coupe du monde et j’ai automatiquement noué des relations avec les acteurs », explique-t-il.





Abdoulaye Thiam touche enfin sa passion du bout des doigts. Il se plaît de plus en plus dans ce métier qui lui confère une certaine ouverture. «J’aime cette profession et cela me rappelle les reportages que je faisais au village. Je peux dire que le métier m’a rattrapé en cours de route», affirme le natif de Matam. Le quadragénaire se dit «chanceux» de pouvoir côtoyer des personnalités remarquables grâce à ce métier. Une profession qui a également ouvert des portes au journaliste sportif.





De l’ANPS à l’AIPS, tout matche !





Abdoulaye Thiam est membre de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) en 2002. Il intègre d’abord le comité exécutif en 2008. Après le départ du président, le journaliste sportif se présente ensuite en 2017. Avec le soutien de ses pairs, il est élu à la tête de l’association. Ce dernier ambitionne de servir ses collègues. L’objectif de l’association est de raffermir les liens entre les journalistes et leur permettre d’assurer une bonne couverture grâce aux capacités d’anticipation. «Nous organisons aussi des formations et des renforcements de capacité», informe le président. Il est réélu en 2021 pour un second mandat. Abdoulaye Thiam s’est donné pour mission de consolider les acquis tout en apportant sa touche avec l’appui des pairs et des doyens.





L’ANPS ouvre au président les portes d’un nouveau défi, celui de la Président de l’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) section Afrique. «C’est la visibilité de l’ANPS qui a porté ses fruits. On m’a proposé la candidature et étant quelqu’un qui aime les challenges, j’ai accepté», confie-t-il. Les défis sont énormes d’après le journaliste sportif. L’homme de 46 ans explique être en train de tout mettre en œuvre pour trouver des sponsors, des fonds et revaloriser cette structure d’ici quatre ans. « Nous voulons que les voix des africains comptent au même titre et que nous ayons droit au chapitre de par une démarche inclusive et participative», a relevé Abdoulaye Thiam.





Parmi ses ambitions, il évoque la nécessité d’une commission féminine forte, des renforcements de capacité, rétablir les relations entre l’AIPS et les autres instances et l’organisation prochaine de la nuit du sport africain pour valoriser les athlètes du continent pour ne plus être des faire-valoir. Des défis de taille pour le challenger. Mais comme en sport, Abdoulaye Thiam confie pouvoir compter sur son équipe pour de belles victoires collectives.