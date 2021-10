Accès à la TNT : Koungheul souffre de l'inégalité numérique

Dans un pays où les populations sont censées être toutes égales, la commune de Koungheul se sent défavorisée, délaissée, oubliée, abaissée et laissée à elle-même.



Bien que la population Koungheuloise subit en silence, la ville continue d'être en lambeaux, dépourvue de toutes les infrastructures de base.



Be?ne?ficier de la TNT, un besoin les plus élémentaires, comme l’ensemble des foyers du Sénégal est une commodite? qui ne s'offre même pas aux habitants de Koungheul.



"Nous ne pouvons pas suivre les matches du Sénégal. Quand un match se joue, les chaînes sont cryptées. Nous ne disposons que des chaînes qui passent par satellites. Koungheul est enclavé et très en retard concernant le domaine de la communication. Même pour écouter la Rts-radio nous cherchons en vain un signal", dénonce une source qui s'est confiée à Seneweb.



La population souffre de cette fracture nume?rique et perc?oit mal qu'elle ne puisse pas disposer de la TNT à l'instar des autres communautés du Sénégal.