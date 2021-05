Accident mortel des reporters de Leral : L’APPEL demande aux équipes de suspendre les activités de la journée

APPEL demande la suspension les activités des équipes engagées

Suites aux décès de trois reporters de Leral, l’association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne (APPEL) demande aux équipes engagées dans la tournée économique du chef de l’Etat Macky Sall « de suspendre toute activité pour la journée d’aujourd’hui et d’être très prudents dans la couverture de ce type d’activité parfois très risquée ».





APPEL sollicite également l’appui du président de la République pour l’acheminement rapide des blessés à Dakar pour une meilleure prise en charge médicale.





Dans un communiqué envoyé à la presse, l’APPEL apporte son soutien au patron de Presse, Dame Dieng et aux familles des victimes. « Les éditeurs de la presse en ligne sont meurtris et touchés par ce drame qui a emporté d’un seul coup trois jeunes qui étaient dans l’exercice de leur fonction. Ils s’associent à Dame Dieng pour l’assistance et tout le soutien nécessaire aux blessés mais aussi aux familles des disparus », soutient le document.