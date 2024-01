Activités médiatiques pendant la précampagne : Le CNRA constate des « manquements graves »

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) tape du poing sur la table. Babacar Diagne et Cie affirment, dans un communiqué, avoir « constaté, dans certains médias, des manquements graves » dans ce contexte de précampagne. Ceux-ci sont relatifs « à la diffusion de déclarations ou de messages de soutien à des candidats, au refus d’inviter dans des débats des représentants de certaines forces politiques présentant des candidats et à l’exposition à l’antenne de photos de personnages, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, de nature à porter atteinte à leur dignité, à leur réputation, à les jeter à la vindicte populaire ou à inciter à la violence à leur égard ».





De tels agissements, soutient le régulateur de l’audiovisuel, « exposent les médias concernés aux sanctions prévues par la réglementation». Ainsi, ils ne « sauraient être tolérés », martèle le CNRA qui en appelle à la responsabilité des médias pour un respect de toutes les dispositions réglementaires, en cette période sensible.





Rappelant aux journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne leur devoir de faire « une présentation honnête, impartiale et objective des questions et sujets traités », le CNRA les invite au respect des dispositions réglementaires afférentes à « l’interdiction de la diffusion de toute forme de propagande déguisée ; la non-incitation à la violence ou à des comportements délictueux, inciviques ; au traitement équitable et équilibré des candidats ou des forces politiques présentant des candidats, lorsque des débats sont organisés ».