Affaire Pape Alé Niang : Le nouveau plan d’action des Associations de presse

Ce mardi 03 janvier, la justice sénégalaise a rejeté une demande de liberté provisoire formulée par les avocats de Pape Alé Niang. Une décision qui est tombée au moment où la Coordination des Associations de Presse a réuni les responsables des organes de presse dans le cadre d’un Conseil des médias. À l’issue des travaux, la CAP a établi une nouvelle feuille de route pour obtenir la libération du patron de Dakar Matin.





La CAP va ainsi, dès demain mercredi 04 janvier, déclencher un nouveau plan d’action. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, elle convie « les Sénégalais de tout bord qui luttent » pour la libération de Pape Alé Niang à « Conseil des médias » à partir de 10h30.





Cette rencontre sera suivie d’une veillée nocturne le vendredi 06 janvier. Le lendemain, il est prévu un rassemblement à l’hôpital Principal afin d’exiger la libération de l’ancien journaliste de la 2stv.





La CAP vise à «brasser large pour mobiliser au-delà des professionnels des médias afin de faire face au Parquet qui use d’artifices pour le maintenir en prison au péril de sa vie ».