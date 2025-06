Affaire Public Sn Tv d’Aïssatou Diop Fall: La Cour suprême désavoue le ministre de la Communication

La Cour suprême a ordonné, ce jeudi 12 juin 2025, la suspension de la notification de cessation de parution du média Public SN de la journaliste Aïssatou Diop Fall. La nouvelle est donnée par l’avocat de cette dernière, Me Abdou Dialy Kane.









La décision écrite devrait être disponible en début de semaine prochaine, mardi ou mercredi selon Mamadou Ibra Kane du Conseil des éditeurs de presse(Cdeps).









Pour rappel, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) avait pris un arrêté sur la cessation de parution et de diffusion des médias qu’il considérait non conformes. «Cet arrêté désormais illégal avait été notifié à une dizaine de médias. Les conséquences de cet arrêté ont été dramatiques pour les entreprises de presse qui avaient été obligées de fermer et de mettre au chômage des dizaines de travailleurs. Un premier référé n’avait pas abouti pour vice de forme. Avec cette décision, le droit a été dit », renseigne Mamadou Ibra Kane.