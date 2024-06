Alioune Sall : « Nous allons publier la liste des médias reconnus et d’en connaître les vrais propriétaires»

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall a annoncé la publication des médias reconnus par l’État. « Le nouveau gouvernement et les partenaires des médias, notamment les associations présentes ici ainsi que nos partenaires techniques des Nations Unies et de la société civile, mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence de la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier la liste des médias officiellement reconnus par nos services, mais plus encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés que comme de simples outils d'influence ou de lobbying », a-t-il déclaré.





Selon lui, les entreprises de presse demeurent des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts, d'autant plus que ces contributions sont prélevées des revenus de leurs travailleurs.