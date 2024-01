Amadou Ba, Premier ministre : « Un journaliste vertueux est d’abord courageux »

Les rideaux sont tombés sur les assises de l’Union de la Presse Francophone à Dakar. Les membres de cette organisation dirigée par le journaliste Madiambal Diagne se sont penchés, trois jours durant, sur le thème « Médias, paix et sécurité ». La cérémonie de clôture a vu la présence du premier Ministre Amadou Ba qui a profité de l’occasion pour revenir sur le rôle des journalistes dans le maintien de la paix.





Les journalistes font face aujourd’hui à des agressions diverses dans l’exercice de la profession. Ces agressions peuvent être verbales et physiques. La finalité, c'est de faire taire les professionnels des médias. Face à ces attaques, le premier Ministre a invité les professionnels de l’information à s'armer de courage. « Il n’y a pas d’autre remède pour surmonter la peur et l’intimidation… C’est à ce prix qu’il restera intransigeant avec la vérité, socle inébranlable d’une société en paix et en sécurité", a déclaré le premier Ministre.









S’agissant de la préservation de la paix et de la sécurité, le premier Ministre a rappelé le rôle que devrait jouer les médias dans la quête de stabilité. « Nos batailles contre les barbaries de toutes sortes qui mettent en péril un monde pacifié et porteur de progrès, pétri des valeurs démocratiques, quels que soient nos efforts tant au plan logistique qu’humain, ne sauraient triompher sans l’apport décisif des médias » déclare-t-il.