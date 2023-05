ATCA Tobacco Control Media Awards : Yandé Diop de Seneweb reçoit son prix

À la veille du 31 mai, journée mondiale sans tabac, une rencontre est organisée par le ministère de la santé avec des acteurs antitabacs et la presse afin de faire le point sur la lutte contre le tabac au Sénégal. Ce moment a été choisi pour remettre le prix ATCA Tobacco Control Media Awards (Alliance Africaine contre le tabac) à la journaliste de Seneweb, Yandé Diop. Il s'agit d'une récompense destinée aux acteurs des médias engagés dans la lutte antitabac en Afrique. Ravie d'avoir remporté cette distinction, la journaliste a profité de cette tribune pour lancer un plaidoyer : « Je voudrais appeler à la lutte antitabac. Le professeur Kassé disait tout à l'heure que c'est le combat ultime contre le tabac au Sénégal et il ne compte pas le rater. Je tiens à souligner qu'en tant que journaliste sensible aux questions sanitaires, il ne sera pas seul dans ce combat, nous comptons l'accompagner. »









En plus de Yandé Diop, trois autres personnes ont été récompensées : Agoutsi Komlan Dimitry de Satelite Info en Côte d'Ivoire, Aloo Herald de The Africa Report au Kenya et Mawerere Sarah de l'Uganda Broadcasting Corporation.





Pour l'édition 2023 de la journée mondiale sans tabac, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est « Cultivons des aliments, pas du tabac ». Bien que le Sénégal ne cultive pas cette plante, il est néanmoins producteur et exportateur de tabac. Dans cette lutte contre le tabac, plusieurs efforts ont été faits par le pays de la Teranga, notamment avec la mise en œuvre de la loi de 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. À ce sujet, le Dr Oumar Ba, coordinateur du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT), a salué les avancées réalisées : « Cette loi nous a permis de réaliser de nombreuses choses, notamment l'introduction d'avertissements sanitaires et d'images sur les paquets de cigarettes, l'interdiction de la publicité ainsi que l'interdiction de l'usage du tabac dans les lieux publics. »





Malgré ces actions, les défis à relever restent énormes. À ce propos, la directive de la CEDEAO, adoptée en décembre 2017, fixe un « taux minimum de taxe ad valorem de 50 % et une taxe spécifique de deux centimes de dollar américain par tige afin que cette taxe soit répercutée sur le consommateur. » Le Dr Ba précise : « Parce que si on applique seulement la taxe sur la sortie d'usine, la résilience du tabac fait que les fabricants rognent sur leurs bénéfices et les prix ne bougent pas, ce qui fait que l'on ne gagne pas en termes de protection et on ne gagne pas en termes de revenus. » Il préconise également la création d'une taxe parafiscale, affirmant que cela permettrait de financer le secteur de la santé. Selon lui, les maladies liées au tabac, qui entraînent une hospitalisation au Sénégal, coûtent annuellement 122 milliards de francs CFA. En revanche, les taxes et les revenus provenant de l'industrie du tabac ne rapportent que 40 milliards de francs CFA. Ainsi, il existe un écart de 98 milliards de francs CFA qui est supporté par l'État et les contribuables, révèle le coordinateur du PNLT.





Les industries du tabac se réinventent pour faire face aux campagnes qui leur sont défavorables. Parmi les stratagèmes utilisés figurent les nouveaux produits du tabac, tels que les inhalateurs et les produits du tabac chauffés, qui se répandent sur le marché. Le Dr Oumar Ba déplore : « Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les enfants âgés de 13 à 15 ans sont les plus vulnérables face à ces produits. En raison du marketing ciblé et du design attrayant, les enfants sont fortement tentés. »





Cette remise de prix et cette réunion soulignent l'importance de la lutte contre le tabac au Sénégal et en Afrique. Pour ces acteurs, il est nécessaire de renforcer les mesures de contrôle du tabac, de sensibiliser davantage la population aux dangers du tabagisme et de promouvoir des politiques de santé publique plus strictes pour protéger les individus, en particulier les jeunes, des méfaits du tabac.