Attaques contre les journalistes et fausses unes des journaux : Les organisations de presse sur le pied de guerre contre la désinformation

Suite aux attaques répétitives contre les journalistes et sabotage de la Une de plusieurs journaux, la coordination des associations de Presse(CAP) qui regroupe plusieurs entités (CDEPS, CORED, APPELS, Synpics, etc.…) a fait face à la presse pour tenir au courant de différentes mesures prises.





Selon Ibrahima Lissa Faye, président de l’Appel (Association des presses en ligne), il est anormal que des individus mal intentionnés puissent déclencher des attaques contre la presse, plus précisément des attaques numériques ou visuelles visant à saboter, chahuter des titres de journaux et partagés à large échelle. Parce que « ce sont des entreprises qui ont leur image et qui ont également leur valeur et nous savons tous ce que représente en tout cas la manchette d’un journal », s’est-il justifié.





C’est dans ce contexte, dit-il que la coordination des associations de presse, s’est réunie, le vendredi, pour prendre en charge la problématique à bras-le-corps. Sur cette lancée, il informe qu’un pool d’avocats a été commis pour traîner ces gens-là en justice. A cet effet une plainte contre x sera déposée. Mais, le seul hic, c'est que les organisations de presse toutes réunies ne peuvent pas saisir la justice. Et donc, « il fallait que les organes visés, intentent en tout cas une action et nous allons faire une dénonciation auprès du procureur pour appuyer cette action judiciaire », a-t-il renseigné. C’est pour cela qu’ils ont saisi des patrons de presse pour qu’une action judiciaire soit mise en branle. A ce sujet, des actions sont en cours car des personnes ont été interpellées dans le cadre de cette procédure et l’enquête suit son cours.





De surcroît, Ibrahima lissa Faye a aussi dénoncé l’attaque contre des confrères à Guédiawaye. Même si en 2021, il rappelle que la presse a vécu une année sombre avec des brutalités policières ,des agressions contre des journalistes et des techniciens de médias. C'est ce qui a conduit à l'organisation d'un sit-in. D'ailleurs, des organisations internationales de défense de la presse ont été saisies. Malgré tout, d'autres attaques ont été signalées durant cette période électorale.





C’est la raison pour laquelle, la CAP invite les confrères et les techniciens des médias à plus de vigilance, surtout en ce dernier jour de campagne et le jour du scrutin.





Outre des réponses aux attaques numériques contre les quotidiens, la CAP compte après une dénonciation auprès du procureur, saisir Facebook d’un courrier afin que tout compte qui partage ces visuels ou chahutent les Unes des journaux soient bloqués. L'argument invoqué, ces gens sont en train de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise et ils versent aussi dans la désinformation.