Audiovisuel : L’État menace les producteurs de séries

Le directeur de la cinématographie menace certains producteurs des séries audiovisuels. Dans un communiqué, M. Hughes Diaz dit être décide à remettre de l’ordre dans le secteur. Selon L’AS, il prévient les acteurs qu’il ne sera plus toléré, désormais, aucun tournage de film sans autorisation.