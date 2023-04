Babacar Touré en garde à vue : Les inquiétudes de Bamba Kassé

Le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), Bamba Kassé, suit de près l’affaire du journaliste Babacar Touré, placé finalement en garde à vue, après son interrogatoire dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic).





Après des échanges avec l’avocat du journaliste, Maître Moussa Sarr, Bamba Kassé dit être convaincu «que si le sieur Napel cherche coupable de diffamation, il doit aller regarder ailleurs».





Dans un post sur Facebook, le patron du Synpics se dit inquiet «quant à la platitude des arguments présentés comme charges» à l’encontre du patron du site Kewoulo. La bonne nouvelle est «la bonhomie avec laquelle les agents de la Dic le traitent», poursuit Bamba Kassé.





Pour rappel, le journaliste Babacar Touré est sous le coup d’une plainte déposée par l’ancien policier Frédéric Napel. D’après Me Sarr, son client est poursuivi pour outrage, injures publiques, diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux, dénonciations calomnieuses et diffamation.