Bacar Dia sur Walf TV : "Babacar Diagne est un va-t-en-guerre"

Babacar Diagne est un va-t-en-guerre et Macky Sall ne doit pas le suivre. Il ne faut pas que le président suive des gens qui sont dans l'ombre et qui tirent. Demain, il va rendre compte seul.





Bacar Dia, ancien ministre de la Communication sous Wade, condamne ainsi la coupure du signal de Walfadjri par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), suite aux manifestations de Mbacké qui ont précédé le meeting non autorisé de Pastef d'Ousmane Sonko.





"Je condamne toute forme de silence, mais la violence institutionnelle est la plus grave. Et Walf l'a subie de plein fouet. Ce n’est pas juste. Le préjudice est lourd. Pour son passé et son expérience, Babacar Diagne ne devrait pas faire ça. Il est en train de travailler contre Macky Sall, comme en 2019 il avait travaillé contre Abdou Diouf. Il faut que tout le monde dise plus jamais ça. Sidy Lamine Niass ne mérite pas ça", a dit l’invité d'"Opinion" sur Walf TV.





"Ces hommes aux commandes cherchent à plaire au prince, mais ne travaillent pas pour lui. Ils sont dans des excès. Babacar a trop fait. Je n'ai jamais cru qu'il pourrait couper un signal pour ça. Il n'est pas à sa première fonction. En 1999, il a bloqué l'accueil de Wade. C'est la même violence institutionnelle sous une autre forme", dénonce M. Dia.