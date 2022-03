Bamba Kassé fait le procès des dirigeants de la RTS, du Soleil et de l'APS

Bamba Kasse apporte son soutien aux travailleurs de l'APS, RTS, Soleil

Le Secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication au Sénégal ( Synpics) a fait face à la presse pour afficher sa solidarité aux journalistes des médias, notamment publics, qui sont dans une situation délétère. En effet Bamba Kassé a indiqué que “ l'Etat du Sénégal met au moins 9 milliards de francs CFA dans les médias d'Etat que sont Le Soleil, la Rts et l'agence de presse sénégalaise(APS) pendant que les autres médias tirent le diable par la queue".





C'est d'ailleurs pour cette raison, dit-il, qu'il est inadmissible qu'il existe dans ces entités des managers qui passent pour des bourreaux des journalistes et qui utilisent la force des médias pour exister." Les managers font ce que bon leur semble et ne craignent pas d'aller en justice pour des procédures qui vont durer 03 à 04 ans. On ne doit pas accepter que des ambitions personnelles tuent les journalistes" a dénoncé Bamba Kassé.





Bamba Kassé a déploré l'ego de certains dirigeants de médias qui pensent que “les journalistes doivent leur faire des courbettes pour subsister dans l'entreprise”. "Le journaliste ne connaît pas cette dépendance. La presse est un monde d'intellectuels libres et indépendants", a-t-il ajouté.





Revenant sur la situation qui prévaut au groupe Excaf, le secrétaire général du SYNPICS, mentionné qu'il y a au moins 400 pères et mères de familles qui risquent de se retrouver dans la rue." La TNT est une expertise locale. C'est la cheville ouvrière de l'audiovisuel au Sénégal qui fait face à un lobbying sans précédent".