Bamba Kassé vs DG Aps : Les centrales syndicales fustigent l’attitude de Thierno Birahim Fall

Le journaliste Bamba Kassé désormais compte un allié de taille dans son bras de fer avec le DG de l’Agence de presse sénégalaise (Aps), Thierno Birahim Fall. Le secrétaire général du Synpics a eu le soutien actif des secrétaires généraux des 5 centrales syndicales représentatives au Sénégal. Un appui qu’il a eu après avoir été reçu, hier mardi, par Mody Guiro (Cnts), Elimane Diouf (Csa), Cheikh Diop (Cnts/Fc)…







Dans un communiqué conjoint, la conférence des secrétaires généraux de la coalition des centrales syndicales du Sénégal dit ne pas comprendre que Bamba Kassé puisse être suspendu de ses fonctions pendant 6 mois et son salaire gelé. Pour eux, c’est une violation de ses droits élémentaires. «… la coalition marque son étonnement face à une si grossière illégalité qui perdure malgré les tentatives de médiation initiée par le ministère de tutelle », regrette-t-on.





Ainsi, les leaders syndicaux ne comptent mener Bamba Kassé à la victoire finale contre Thierno Fall. « La Coalition considère qu'il s'agit là d'une situation inacceptable qu'il urge de combattre et s'engage à peser de tout son poids pour que l’exercice du droit et de la mission syndicale ne fassent plus l'objet d'une quelconque agression », avertissent-il. Les centrales promettent ainsi d’accompagner le Synpics dans toute initiative allant dans le sens de rétablir les travailleurs de l’Aps dans leur droit.





Au-delà de Bamba Kassé et de l’Aps, la coalition s’est aussi intéressée au secteur de la presse de façon général, les médias publics en particulier. Et c’est exprimer leur regret de constater qu’il y a de ‘’graves violations’’ des droits des travailleurs, «… allant de la suspension arbitraire de salaire, retards de salaires, des irrégularités dans le reversement des cotisations sociales, occasionnant une couverture sociale quasi inexistante… »