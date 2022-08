Bande FM : 74 fréquences radio retirées

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a procédé au retrait de 74 fréquences de la bande FM. Celles-ci n’étaient pas exploitées par leurs attributaires.



D’après Les Echos, il s’agit d’une mesure conservatoire prise face à la saturation de la bande FM, notamment à Thiès, Dakar et Saint-Louis.



D’autres fréquences restent non exploitées, mais n’ont pas été retirées pour le moment.



Au total, 525 fréquences sont attribuées. Elles sont détenues par les radios commerciales, communautaires, étrangères, publiques, entre autres types de stations.