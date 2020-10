Biens de Canal Info Vieux Aïdara liste les "péchés" d'El Hadji Ndiaye de la 2STV

Condamné par contumace, à une peine de 10 ans et 138 milliards de francs Cfa d’amende par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), Vieux Aïdara fait de graves révélations sur ses biens confisqués par l’État du Sénégal.L'ancien Directeur général de Canal Info déballe grave contre le patron de la 2STV. "Une partie de mon matériel est avec El Hadji Ndiaye. Il s’agit de 8 émetteurs installés dans les régions en plus d’une montée satellite", a-t-il déclaré.Il accuse également, dans Walf Quotidien, Cheikh Tidiane Ndiaye, administrateur provisoire de Canal Info, d’avoir récupéré son véhicule satellite qui était au Mali. Il soupçonne Ndiaye de faire des versements sur ses véhicules.Un véhicule 4x4 saisi conduit par un gendarme enquêteurD’après Aïdara, ce sont plus de 1 675 000 euros, soit plus d’1 milliard FCFA, d’équipements qu’il n’a pas fini de payer.Il s’agit de 8 véhicules Toyota L 200, 2 véhicules 4X4 Toyota Prado dont un est conduit par un des gendarmes enquêteurs, le major Ngom, a-t-il révélé.Joint par le journal, Cheikh Tidiane Ndaye renseigne que son ex-associé Vieux Aïdara est bel et bien le prête-nom de Karim Wade.Par contre, Vieux Aïdara souligne que toutes les dépenses effectuées durant la phase de conception ont été faites avec ses propres sous évalués à 1 milliard Fcfa.