Biens de Sidy Lamine Niass : Wal fadjri suspend les enchères

Dans une correspondance datée du 25 octobre et portant la signature de son administrateur, Wal fadjri adresse un recours gracieux au ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique en vue d’obtenir une revalorisation de sa part de l’aide à la presse 2023. Le PDG du groupe de médias (quotidien, radio et TV, site), Cheikh Niass, avait déploré d’avoir reçu 20 millions de francs CFA, soit près de quatre fois moins le montant affecté l’année dernière.



Dans une lettre ouverte, ce dernier avait annoncé un sit-in, un point de presse et la vente aux enchères de biens appartenant au défunt fondateur de Walf, Sidy Lamine Niass, pour fustiger ce qu’il a qualifié de forfaiture. Mais avec l’introduction de son recours gracieux, le groupe de presse a décidé de suspendre les actions initialement programmées.



L’administrateur du groupe a déclaré avoir pris cette décision pour permettre au ministre de la Communication «de répondre sans pression et de manière favorable à (son) recours, ou à tout le moins, en conformité avec les textes régis par notre État de droit».