CAN 2024 : L’AIPS Afrique dénonce les accréditations des influenceurs, la CAF interpellée

L’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) dans la zone Afrique, contre l’accréditation des influenceurs à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroule en Côte d’Ivoire depuis le 13 janvier dernier, a tenu à rappeler à la Confédération africaine de football (CAF) et au Comité local d’organisation que l’accréditation presse est « strictement réservée aux journalistes professionnels dûment identifiés attachés à un média et aux indépendants. »



L’AIPS, reprise par L’As, précise par la même occasion « que les Youtubeurs, les utilisateurs de Facebook, publicistes, lobbyistes n’effectuent pas de travail journalistique et ne sont pas liés par le code de déontologie de la profession. »



Pour finir, les journalistes sportifs rappellent « que les professionnels diffusent des informations, là où d’autres cherchent du buzz, créant une confusion entre ces intrus et les (confrères) notamment lors des conférences de presse. »



L’AIPS, qui interpelle la CAF et le Cocan, espère que ses doléances seront prises en compte.