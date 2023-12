CAN Côte d’Ivoire 2023 : La Rts a acquis les droits exclusifs de retransmission

Au Sénégal, la RTS est la seule chaîne détentrice des droits gratuits de retransmission des matches de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023. C’est ce que stipule l’accord signé à Lomé, le 28 novembre dernier, par le Directeur général de la Rts, Racine Talla et celui de New World Tv, Nimonka Kolani.





Cette fois , la chaîne nationale a visiblement pris les devants pour éviter le clash de la retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui l’avait opposé au groupe privé E-média Invest. Mamoudou Ibra Kane et Cie avaient, en effet, remporté l’appel d’offres initial avant d’être coiffés au poteau par Racine Talla et ses équipes. L’imbroglio avait atterri sur la table du Tribunal arbitral Suisse puis sur celle de la Commission de l’Uemoa.





Dans le communiqué conjoint ci-après, le Dg de New World Tv (NWtv), Nimonka Kolani déclare : « NW TV se réjouit de ce nouvel accord avec la Rts, qui démontre la poursuite d’une coopération fructueuse et bénéfique pour les supporters de l’équipe nationale de football du Sénégal ». Des propos qui ne laissent planer aucune équivoque.