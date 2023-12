Canal+Impact : Le groupe Canal apporte son soutien aux causes sociétales

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), le groupe Canal+ s’implique et soutient davantage les intérêts des populations africaines et sénégalaises. Dans cette perspective, un projet solidaire, le programme Canal+Impact a été lancé aujourd’hui. Il s’agit d’un programme panafricain décliné au Sénégal et qui s’active autour de trois piliers à fort impact.





À travers ce programme Canal+impact, le groupe Canal met à la disposition des populations des fonds pour supporter trois grands axes.





Il s’agit, d’abord, du programme Canal+ University. Un élan qui permet la formation des acteurs de l’écosystème audiovisuel à l’instar des journalistes, réalisateurs et producteurs. Ce programme s’adresse aux professionnels de l’audiovisuel et du cinéma en matière de renforcement de capacités.





Sur le plan de la santé, l’entreprise s’engage dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Dans le cadre du programme dénommé « Un mois une cause », le groupe Canal+, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), marque son engagement à travers de nombreuses actions telles que des donations et la diffusion de vidéos de sensibilisation sur ses chaines de télévision.





Le troisième projet de solidarité vient essentiellement en aide aux orphelins. À travers le programme «Orphée », Canal+ Sénégal s'est donné la mission de redonner le sourire aux enfants en situation de vulnérabilité, notamment ceux vivant dans les centres d'accueil.





Pour avoir bénéficié du programme "Orphée" l’année dernière, la directrice du Village d’enfants SOS de Dakar, Bernadette Senghor, se réjouit de l’impact de ce soutien (salles de télé) qui offre aux enfants une ouverture sur le monde, à travers les chaines du bouquet avec des contenus adaptés à l'éducation et au divertissement.