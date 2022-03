[Vidéo] Canal Plus Sénégal présente les innovations de l’appli MyCanal

Médias : Canal Plus Sénégal présente les innovations de l’appli MyCanal

C’est pratiquement une nouvelle application que le directeur général de Canal Plus a présenté ce mardi 23 mars. L’application MyCanal opère une véritable révolution selon Sébastien Punturello, Directeur général de Canal Plus Sénégal. De nouvelles innovations ont été apportées pour enrichir l’expérience des abonnés.









Ces améliorations permettront ainsi aux abonnés de vivre une expérience inédite avec leur télé à portée de main, même dans les situations les plus extrêmes comme les embouteillages. L’application va garantir plus de contenus, apporter plus de flexibilité, et réserver davantage de nouveautés. Il s’agit principalement de la possibilité de pouvoir contrôler la consommation de ses données avec le Data light. Les utilisateurs de MyCanal peuvent, également, désormais télécharger et visionner hors connexion leurs programmes préférés. Et comme Canal se soucie aussi de l’éducation des enfants, le contrôle parental des programmes est inclus dans l’application, c’est-à-dire la possibilité de restreindre l’accès aux enfants à des contenus inappropriés. Mieux, MyCanal offre un profil Kids avec un contenu ludique et divertissant. Histoire de joindre l’utile à l’agréable.