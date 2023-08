Cap Skirring : 34 journalistes formés en protection sociale

Conscient de la mission du journaliste d'informer juste et vrai, notamment en protection sociale et sur toutes les autres questions qui impactent les populations, la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), en relation avec l'UNICEF et le Réseau des journalistes en protection sociale a entamé, au Cap Skirring une formation de deux jours à l’endroit de 34 acteurs de la presse (correspondants régionaux et agents des radios communautaires).







L’objectif, selon Talibouya Aidara, conseiller technique et coordonnateur de la cellule de communication de la DGPSN, est de renforcer les capacités des acteurs de la presse des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor en protection sociale et de promouvoir les politiques sociales qui occupent une place de choix dans le Plan Sénégal émergent (PSE).





Cet atelier a vu la participation des différents projets et programmes des filets sociaux comme les Bourses de sécurité familiale, les projets "Yokk Koom kom", "Résilience agricole" et "Cash transferts", mais aussi du Service régional du Développement communautaire et de l'Action sociale de Ziguinchor.





Financés par le gouvernement en relation avec ses partenaires, ces filets sociaux œuvrent pour la réduction de la pauvreté et contre l’exclusion sociale et la vulnérabilité. C'est pourquoi dépenser dans la protection sociale sur tous les cycles de vie n’est plus considéré comme une charge par l'État, mais comme un investissement.

Les journalistes ont été invités à s’approprier la bonne information en matière de protection sociale pour accompagner ces filets sociaux qui, selon Pape Malick Gningue, directeur de la Gestion des filets sociaux et coordonnateur du Programme national des bourses de sécurité familiale, ne constituent plus une charge pour l’État, mais bien au contraire un investissement pour l’équité sociale.