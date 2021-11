Caravane de lancement de la nouvelle radio LERAL

Leral Radio FM 96.1 démarre ses programmes



Le lancement de la caravane de la nouvelle radio LERAL FM 96.1 a été effectif ce jeudi 04 novembre 2021 avec comme point de départ Ouest Foire, fief de Leral, jusqu’à la banlieue.





La radio peut être captée dans les régions suivantes, en attendant son effectivité sur toute l’étendue du territoire : Dakar 96.1, Kaolack 100.4, Touba Mbacké 87.8 et Ziguinchor 93.1. D’ici 2022, Leral Radio FM couvrira les régions restantes.



La ligne éditoriale de la radio est consacrée, au-delà des informations générales, au trafic routier avec comme acteurs les chauffeurs de taxi qui vont animer certaines émissions et seront l’œil de Leral avec le signalement de tous les accidents, la fluidité du trafic routier, les montages effectués par les services de sécurité et de défense. Les femmes mareyeuses, qui s’activent sur les quais de pêche, seront au cœur de l’actualité, ainsi que le panier de la ménagère.







Des journalistes radio et télévision de renommée, ainsi que des chroniqueurs et animateurs ont été recrutés pour consolider les acquis du groupe dont Leral Tv qui est actuellement la 3ème chaine la plus suivie au Sénégal ( Tnt, Orange Tv, Eutelsat et les Cablodistributeurs .