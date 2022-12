Carte nationale de presse : Bonne nouvelle pour les étudiants en journalisme exerçant dans les rédactions

La question relative aux étudiants en journalisme exerçant dans les médias s'était posée au niveau de la commission chargée de la distribution de la carte nationale de presse. Désormais, cette équation est réglée.





D'après Amadou Kanouté, le chef de la Division presse et information au ministère de la Culture et de la Communication, la commission a enfin trouvé une solution pour ces étudiants. En effet, ils auront la carte nationale de presse pour pouvoir exercer correctement le métier du journalisme.





"C'est vrai que la loi n'avait pas prévu le cas des étudiants en journalisme qui exercent dans les médias. Or, ces étudiants-là sont des journalistes, des stagiaires qui sont sur le terrain pour la pratique professionnelle, car il faut allier théorie et pratique pour performer dans le métier. Et s'ils n'ont pas la carte nationale de presse, il leur sera difficile d'exercer la fonction d'un journaliste. C'est pourquoi nous avons finalement trouvé un moyen pour permettre aux étudiants en journalisme qui sont dans les rédactions de disposer de la carte nationale de presse pour bien exercer le métier du journalisme. Ils auront la carte", a-t-il précisé.





Cependant, le responsable invite les écoles de formation en journalisme de dresser une liste des étudiants qui travaillent déjà dans les rédactions, pour leur permettre l'acquisition rapide de la carte nationale de presse.