Carte nationale de presse : une quinzaine de journalistes de Louga et Kébémer enrôlés

Enrôlement de journaliste à Louga et Kebemer

"La Commission de la carte nationale de presse est à Louga pour enrôler et informer tous les journalistes et techniciens des médias, des nouvelles dispositions du Code de la presse et de la carte nationale de presse qui sera exigible à partir du 1er juin 2022", a dit le président de ladite commission, Daouda Mine, vendredi dernier à Louga.





Il s’exprimait lors de la cérémonie d’enrôlement des journalistes et techniciens des médias. "A Louga, le Gou­verneur El Hadj Bouya Amar a eu des mots très aimables à l’endroit de la commission et a promis de nous accompagner dans notre mission", s’est-il réjoui, avant de rappeler les critères d’obtention de la carte nationale de presse, informe Aps.





Le Gouverneur a de son côté promis que ses services allaient prendre, à partir de la date butoir, toutes les dispositions nécessaires pour ne plus recevoir, dans les activités administratives, les personnes qui ne disposeront pas de la carte nationale de presse.





A en croire Daouda Mine, l’un des objectifs principaux de ce document d’identification est de participer à l’assainissement du milieu de la presse. "Des critères sont édictés par la loi pour délivrer la carte et la commission à l’obligation de respecter cela", a-t-il dit, soulignant que les dépôts en ligne sont toujours possibles et vont se poursuivre au-delà de la date butoir du 1er juin 2022.





A cet effet, une quinzaine de journalistes de Louga et Kébémer ont été enrôlés par la commission à la fin de la journée. La délégation de la commission poursuivra sa tournée samedi à Saint-Louis et dans les jours à venir, à Ziguinchor, Kaolack et Matam.