Cas d'école du CORED : Les médias publics au centre des discussions

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie a repris, ce mercredi 26 octobre, ses rencontres périodiques dénommées "Les cas d'école du CORED". Ces rendez-vous visent, à partir d'exemples concrets où la presse a failli en termes d'éthique et de déontologie, pour sensibiliser le monde des médias sur les bonnes pratiques à adopter à l'avenir.





Pour cette troisième édition, le thème retenu est ''RTS, APS et 'le Soleil' : quel service public de l'information ?".





Mamadou Koume, ancien DG de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Cheikh Thiam, ancien DG du journal "le Soleil", et Martin Faye, journaliste et ancien de Radio-Sénégal, ont tour à tour débattu sur la question.





L'ancien directeur général du quotidien national "le Soleil" est revenu, lors de son intervention, sur les trois missions du service public, à savoir informer, éduquer et divertir. Cheikh Thiam affirme que la mission de service public prédomine sur la rentabilité. Il soutient que les entreprises publiques ont tenté, tant bien que mal, de remplir ces missions.





L'économiste a profité de cette occasion pour rappeler la responsabilité de ces médias et un certain nombre de valeurs à respecter dans l'ensemble, telles que la rigueur, l'intégrité, l'exactitude, l'équité...





Cheikh Thiam a aussi tenu à lancer un appel aux autorités sénégalaises pour qu'elles prennent des dispositions pour accompagner davantage la presse dans sa globalité.





"Les médias publics doivent se plier aux principes d'égalité, de neutralité, de pluralisme, d'honnêteté et l'absence de parti pris", a rappelé Martin Faye.





Mais l'ancien journaliste à la radio sénégalaise affirme que ce qu'il voit ne répond pas aux exigences du service public. Il a donc livré un certain nombre de recommandations. "Il faut mettre fin à une information partisane au profit d'une information équilibrée et mettre fin à la relation entre la RTS et le pouvoir", soutient-il.





Ce dernier assure que c'est à ces conditions que la RTS sera un média de service public, au vrai sens du terme.